ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線の鉄道敷地内に若い女性が座り込む 上下線43本が運休 迷惑行為 鉄道ニュース 東京都 時事ニュース J-CASTニュース 東武東上線の鉄道敷地内に若い女性が座り込む 上下線43本が運休 2025年8月20日 18時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東武東上線の鉄道敷地内で若い女性が座り込むトラブルがあった 警察や救急隊が出動して説得に当たり、女性は救助されたとのこと 朝のラッシュ時で、上下線43本が運休して約1万6000人に影響が出たという 記事を読む おすすめ記事 逃げたのは日本人の男２人組か 松本市の路上で女性が押し倒され現金１万２０００円入りのバッグを奪われる 強盗致傷事件として捜査【長野】 2025年8月17日 4時16分 「あなた、触ったでしょ！」突然スーパーのカフェコーナーにあった給湯器で20代女性の頭に熱湯をかけた無職の女(56)を現行犯逮捕 新潟・長岡市 2025年8月20日 22時0分 転んだ清掃員を助けた女性、とんでもない言いがかりをつけられる―中国 2025年8月21日 0時0分 まるで奴隷扱い…商品を取りに行く店員に「走りなさいよ！」と怒鳴りつけるクレーマーの記憶 2025年8月20日 6時0分 見覚えがあるママ友＝”以前自分とトラブルがあった職場の客”！気づいてしまったらどうする？【ママリ】 2025年8月16日 20時30分