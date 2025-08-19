◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜―県岐阜商（2025年8月19日甲子園）県岐阜商・横山温大（3年）のスーパープレーに甲子園球場が沸いた。横浜のチャンス。1回2死二塁で4番・奥村頼人の打球は右翼線を破るライナーに見えた。誰もが先制点を予感したが、横山が走りながら右手のグラブを精一杯突き出し、見事にキャッチした。先天的に左手の指がないハンデを乗り越えてこの夏のヒーローとなった。準々決勝でも