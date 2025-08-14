タイ・ベトジェットエアは、福岡〜バンコク/スワンナプーム線を期間減便する。現在は1日1往復を運航しており、10月26日から12月14日までと2026年1月16日から3月28日まで、月・水・金曜を運休し、週4往復とする。機材はエアバスA321型機を使用する。福岡とバンコク間は、タイ国際航空がスワンナプーム発着、タイ・エアアジアがドンムアン発着でいずれも1日1往復を運航している。■ダイヤVZ811福岡（08：55）〜バンコク/スワンナプ