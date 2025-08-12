8月11日夜、新潟県胎内市にある羽越線の踏切で10代の女性警察官が特急列車にはねられ死亡しました。 11日午後8時前、胎内市西本町の羽越線・中条駅近くの踏切で秋田発・新潟行きの特急『いなほ』が線路上にいた新潟市内に住む10代の女性警察官に衝突。女性は意識不明の状態で新発田市内の病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。列車の乗員・乗客146人にケガはありませんでしたが、一部列車に遅れと運休が発生して