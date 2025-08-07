トヨタ自動車は７日、愛知県豊田市に国内１５番目となる完成車工場を新設すると発表した。２０３０年代初頭の稼働開始を目指すとしており、生産する車両は今後検討する。トヨタが国内に完成車工場を新設するのは、０９年のトヨタ自動車東日本の宮城大衡工場（宮城県）以来となる。発表によると、トヨタは豊田市貞宝町周辺に新工場を建設するための土地を取得することを決めた。先端技術を活用した工場を目指すとしている。ト