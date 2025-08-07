モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。結婚生活について語った。この日はお笑いコンビ「タイムマシーン3号」とそろって登場。藤田は俳優の稲葉友と結婚して3年目となるが、「結婚3年目で生活激変したっぽい」とのイメージを振られると、「〇」の札を掲げてみせた。「もう激変したというか、何といっても自分は中身が変わったのかなって思って。本当に