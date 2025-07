世界最大の保険会社でありヨーロッパ最大の金融サービス会社であるアリアンツが所有するアメリカの生命保険会社であるアリアンツ・ライフが、2025年7月中旬にデータ侵害を受け、大半の顧客・金融専門家・従業員の個人情報が盗まれたと発表しました。Allianz Life says 'majority' of customers' personal data stolen in cyberattack | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/26/allianz-life-says-majority-of-customers-pers