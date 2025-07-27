返り討ちだ。格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．４真夏の喧嘩祭り」（２７日、さいたまスーパーアリーナ）で、朝倉未来（３３）と対戦するクレベル・コイケ（３５＝ブラジル）が、直前独占インタビューに応じた。クレベルは２０２１年６月に未来と対戦し、２ラウンド（Ｒ）１分５１秒三角絞めで勝利した。その４年前と現在の未来を比べた印象を問われると「全体的にレベルが上がったので、成熟したと思います」と成