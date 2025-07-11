俳優の鈴木福（21）が10日配信ABEMA「シャッフルアイランドSeason6」に出演。“見た目”が好みのグラビアアイドルについて明かす場面があった。シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」。今回は新シリーズ初回ということで、今回参加した14人の男女が紹介された。スタジオトークではタイプの話題に。共演者のニューヨーク・屋敷裕政からの「福くんはどう