敵地であろうと登板に向け、投手としての調整も続ける大谷。(C)Getty Imagesメジャーリーガーたちを相手にした“リハビリ登板”――。大谷翔平ドジャース）が現地時間6月16日の復帰登板を果たして以来、続けている異例の調整は何かと話題となる。【動画】ハッとお目覚め！ 大谷翔平の居眠りシーンをチェック内容は登板毎に良くなっている。先月16日のパドレス戦から4試合に先発した大谷は、計6イニングを消化。「我々にとっ