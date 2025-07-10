ご近所とのお付き合いは、近いからこそ難しいものがあります。それがお隣さんとなると、なおさらのこと。今回は、筆者が実際に悩まされたお隣さんとのお付き合いについてのお話です。 集合住宅地に建つ我が家 我が家は、100世帯以上の民家が密集して建つ、集合住宅地に建っています。 我が家の両隣・裏にはすべて住宅が建ち、庭もお隣との境界に面しています。 庭側のお隣さんとの境界には柵がありましたが、おへそくらいま