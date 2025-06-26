熊本県荒尾市の児童養護施設に入所していた女性（24）が26日、中学生の頃から繰り返し職員に性的暴行を受け妊娠、中絶させられたのに施設側が適切な対応を怠ったとして、施設側に損害賠償を求め、熊本地裁に提訴した。