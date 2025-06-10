´Ú¹ñ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¥¤¡¦¥Ò¥¸¥§¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡¶µ°é¼Ô¡¦²è²È¤Ê¤ÉÄ©Àï¤ËËþ¤Á¤¿°ìÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇ

Âè1À¤Âå ´Ú¹ñ½÷À­¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÀÆ»¤¬¤ó¤Ç»àµî 73ºÐ

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

  • 1970Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿´Ú¹ñ½÷À­¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¡¦¥Ò¥¸¥§¤µ¤ó
  • 9Æü¡¢ÃÀÆ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÂ©¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
  • À¸Á°¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • »ÖÅÄÌ¤Íè ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    »ÖÅÄÌ¤Íè¡¢¡ÈËå¡É¤Èµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡×¡¡¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤ÈÈ¿¶Á 2025Ç¯6·î4Æü 18»þ10Ê¬
  • ¡ÈWÉÔÎÑÉ×¤ò¼Ï¤·¤¿¡É´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¶ÈÉüµ¢¤Ç¸ì¤Ã¤¿ËÜ²»¡Ö»ä¤À¤±¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦½Å°µ¡×
    ¡ÈWÉÔÎÑÉ×¤ò¼Ï¤·¤¿¡É´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¶ÈÉüµ¢¤Ç¸ì¤Ã¤¿ËÜ²»¡Ö»ä¤À¤±¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦½Å°µ¡× 2025Ç¯6·î9Æü 7»þ0Ê¬
  • ¡¡´Ú¹ñ·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦£Â£É£Ç¡¡£Ð£Ì£Á£Î£Å£Ô¡¡£Í£Á£Ä£Å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷£â£ð£í¡²£å£î£ô¡²£ï£æ£æ£é£ã£é£á£ì¤è¤ê¡¡¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¡¦¥à¥¸¥ó
    ´Ú¹ñ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶¯À©ÃæÃÇ¡¡Æ°²è³È»¶¤ÇÏÀÁè·ã²½¢ª¼çºÅ¤¬¼Õºá 2025Ç¯6·î8Æü 18»þ4Ê¬
  • ¡ÈÌµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¡ÉÆüËÜ¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¡Ä´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÈÅ¥¾Â¤Î4Ï¢ÇÔ¡É¤ÇºÇ²¼°Ì¡¢Áá¤¯¤â¹ß³Ê´íµ¡¤¬¸½¼ÂÌ£
    ¡ÈÌµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¡ÉÆüËÜ¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¡Ä´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÈÅ¥¾Â¤Î4Ï¢ÇÔ¡É¤ÇºÇ²¼°Ì¡¢Áá¤¯¤â¹ß³Ê´íµ¡¤¬¸½¼ÂÌ£ 2025Ç¯6·î9Æü 11»þ37Ê¬
  • ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤¹¤ëK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÇúÃÂ¡ÄµÄÏÀ¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤êÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤·èÃÇ¡©
    ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤¹¤ëK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÇúÃÂ¡ÄµÄÏÀ¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤êÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤·èÃÇ¡© 2025Ç¯6·î3Æü 15»þ21Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ºÇ´ó¤êÅ¹¤ÇSwitch2¹ØÆþ ÌÔ¼Ô¸½¤ë
    2. 2. ¥¢¥­»Ò¤¬±Ç²è¹óÉ¾ ÉÔËþ¤ÎÀ¼Â³½Ð
    3. 3. Ãæµï»áµçÃÏ? ÀÜ¿¨¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤¿¤«
    4. 4. °ìÈÖ°­¤¤¤Î¤Ï»ÔÄ¹? ¿¦°÷°ìÀÆÂà¿¦
    5. 5. Âç¸ç LA¥í¥±¤Ç½Ð¹ñ¤Ç¤­¤ÌÁûÆ°
    6. 6. ²ê°ê¤Î¼èºà 10Ê¬¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë
    7. 7. Áó°æÍ¥¤Ï¡ÖÎø¤·¤Æ¤ë¡×¾å¸Í¤¬Ë½Ïª
    8. 8. ¥¿¥â¥ê¤ËÉ¤Å¨? °²ÅÄ°¦ºÚ¤Ë¶Ã¤¯À¼
    9. 9. ÀáÌó¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó »ëÄ°¼ÔÈáÄË
    10. 10. ¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¤¥±¤½¤¦¡×¤Ë·ãÅÜ
    1. 11. ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò Éüµ¢¤òÁË¤à¹â¤¤ÊÉ
    2. 12. ÅìÌî¹¬¼£ Í£°ìÃÇ¤ë»Å»öÌÀ¤«¤¹
    3. 13. ÅÄÃæ·½3¤Ä¤Î¤ä¤é¤«¤·? À¸Â¸Î¨0¤«
    4. 14. À¾Éðvsºå¿À BS12¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
    5. 15. ÄÌÄ¢¤ËÂà¿¦¶â2800Ëü±ß¤Ê¤¤ Àä¶ç
    6. 16. Android¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÀßÄê8Áª
    7. 17. ÅâÍÈ¤²1¸Äµë¿©¤È´Æ¹ö¿© ÂÐÈæÏÃÂê
    8. 18. º¸´ã¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ Àë¹ð¤ËÊòÁ³
    9. 19. ADHD½÷À­ 37ºÐ¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÇ¥¿±
    10. 20. ¸µµ®Çµ²Ö¤¬ÇòË²»á¤ÎÂà¿¦¤Ë¸ÀµÚ
    1. 1. °ìÈÖ°­¤¤¤Î¤Ï»ÔÄ¹? ¿¦°÷°ìÀÆÂà¿¦
    2. 2. ÀáÌó¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó »ëÄ°¼ÔÈáÄË
    3. 3. ADHD½÷À­ 37ºÐ¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÇ¥¿±
    4. 4. Êì¤ÎÉâµ¤Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿²ÈÂ²´Ø·¸
    5. 5. ¡Ö²»¤¬¤¦¤ë¤»¤¨¡×¥ê¥â¥ï¥È¥é¥Ö¥ë
    6. 6. JA¤È¥º¥Ö¥º¥Ö ÌþÃåÊóÆ»¤ËÅÜ¤ëÀ¼
    7. 7. ¥¹¥«¡¼¥È¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤« 17ºÐ¤òÂáÊá
    8. 8. ÁêÌÏ¸¶¡ÖºÇÂç¡×Ë½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤òÂáÊá
    9. 9. Á´Íç¤Î½÷¤Î»Ò¤òAIÀ¸À®¤« ÃËÂáÊá
    10. 10. ºÊ¤¬Äó°Æ »ä¤ÎÍ§Ã£¤ÈÀ­¸ò¾Ä¤·¤Æ
    1. 11. ºØÆ£ÃÎ»ö¤Îµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¸À¤¤Æ¨¤ì
    2. 12. ¤¢¤ï¤äÍî²¼¤¹¤ë»à·º¼ü¤È¾×ÆÍ»ö¸Î
    3. 13. ¼«Ì±´´»öÄ¹¤Î¡Ö¿µ½Å¤Ë¡×È¯¸À±ê¾å
    4. 14. ÀþÏ©¤Ë¥´¥ßÂÞ Ãæ¿È¤ÇÍÆµ¿¼ÔÉâ¾å
    5. 15. ¾®ÀôÇÀÁê¤ÎÍ×µá¤Ë²·Çä¶È¼Ô¤¬ÈáÌÄ
    6. 16. 10Æü¶å½£ËÌÉô¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤«
    7. 17. ¥°¥ì¥¿¤µ¤óÁ¥ÃÄÙ½Êá¤Î·ëËö
    8. 18. 24ÇÜ¤â¤Î¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý ¸øÉ½¤»¤º
    9. 19. ¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô Éüµ¢¤Ï´Ö¶á?
    10. 20. ¶äºÂ¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼·¹¤¯ ¸¶°ø¤Ï
    1. 1. À¾Éðvsºå¿À BS12¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
    2. 2. ½÷À­¥×¥í°Ï¸ë´ý»Î »ö¸Î¤ÇµÞ»à
    3. 3. À¸Íý¤Ç¤â¥×¡¼¥ëÆþ¤ì °Û¾ï¤Ê¹»Â§
    4. 4. ¸½¶â£±¿Í¿ôËü±ßµëÉÕ¡¢¼«Ì±¤¬»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤Ë¡Ä¡Ö½êÆÀ£µ³äÁý¡×¡Ö£Ç£Ä£Ð£±£°£°£°Ãû±ß¡×ÌÜÉ¸¤â
    5. 5. ¼«»£¤ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó ¼Ì¿¿²È»àµî
    6. 6. ¥É¥ó¥­¤¬¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë°ÛÎã¤ÎÄ¾ÁÊ
    7. 7. ¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ìËÉ¤° 3¤Ä¤ÎÊýË¡
    8. 8. ¹âµé³°¼Ö¤Î¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì
    9. 9. ¼¯»ùÅç¸©¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸
    10. 10. ¼·¸Þ»°¤ÎÆü¤ËÌ¼¤ÈÂ¹¤¬»àË´¡ÄÀ¨»´
    1. 11. ¼«Ì±¡¢Êª²Á¹â¤ÇµëÉÕ¸¡Æ¤¡¡»²±¡Áª¸øÌó¡¢ÀÇ¼ýÁý´Ô¸µ
    2. 12. È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤á¤°¤êË´¤­Â©»Ò¤ËLINE
    3. 13. ¼«Ì±¡¦ÇëÀ¸ÅÄ»á¡¢¼óÁê¤ËÉÔËþ¼¨¤¹¡¡½µ´©¸½Âå¤Ç¡ÖÀ¯¸¢ÌÜÉ¸¤Ê¤¤¡×
    4. 14. ²ÈÄÂ1Ëü±ß ÇÑÔÒÃÄÃÏ¤Ë±þÊç»¦Åþ¤â
    5. 15. ¤¿¤±¤· ¾®ÀôÇÀÁê¤Î²þ³×¤Ë»ýÏÀ
    6. 16. Æ±´ü¥­¥é¥­¥é¤¹¤® 3Æü¤ÇÂà¿¦·è°Õ
    7. 17. ¡Ú²òÀâ¡Û¹ñ²ñµÄ°÷100¿Í¤Ë¶ÛµÞ¼èºà¡¡ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ï¡©¡¡½°»²¥À¥Ö¥ëÁªµó¤Ï¡©¡¡¼èºà¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«Ê¬ÀÏ
    8. 18. ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÃüÍî¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄÅìµþÅÔµÄÁª¤ÎÌÜÉ¸µÄÀÊ¡Ö11¢ª5¡×¤Ë¥·¥ì¥Ã¤È¡È²¼Êý½¤Àµ¡É¤Î°¥¤ì
    9. 19. ´ØÀÇ½ä¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¡¢12Æü¤ÇÄ´À°¤È¼«Ì±´´»öÄ¹
    10. 20. ¡ÖµëÉÕ¡×»²±¡Áª¤Î¼«¸ø¶¦ÄÌ¸øÌó¤Ø¡¡ÀÇ¼ý¾å¿¶¤ì³èÍÑ¡¢¸½¶â°Æ¤â
    1. 1. ¥×¡¼¥Á¥ó»á¡ÖºÇ¸å¤Î°ì·â¡×½àÈ÷¤«
    2. 2. Ïª·³¤ÎºÇ¶¯µé¤ÎÀïÆ®µ¡ ¥¦·âÄÆ¤«
    3. 3. ¥­¥à¡¦¥À¥ß¡ß¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤¬´ñÁÛÅ·³°¤Ê°Û¿§¥Ð¥Ç¥£¤Ë¡ªÏ¢Â³»¦¿Í¤òÄÉ¤¦¿·´¶³Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡ÙÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
    4. 4. ¥Þ¥ê¥«¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡Ö¥¦¥·¡×¤¬¿Íµ¤
    5. 5. È¢¤Ë¥Û¥Á¥­¥¹ Switch2½ý¤Ä¤­Ã²¤­
    6. 6. ¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¡Ö200cc¡×¤ÎÌäÂêÅÀ
    7. 7. ËÌ¤¬²þÄû¤·¤¿·ºË¡¤Ë´Ú¹ñ¤¬Ãí»ë
    8. 8. ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²Ã½£ÃÎ»ö¤Ë°ì¸À
    9. 9. ÂÀ¤â¤â½÷¿À¤Î´Ú¹ñ¥Á¥¢ ÂæÏÑÅÐ¾ì
    10. 10. TikTok¤Ç¿´Ää»ß 19ºÐÊÆ½÷À­»àË´
    1. 11. ¥È¥é¥ó¥×»áÈãÈ½¤«¤éÂÖÅÙÆð²½¤«
    2. 12. ¥µ¥±¤ÎÍÜ¿£ Ãæ¹ñ¤Ç5»þ´Ö¤Ç½Ð²Ù
    3. 13. ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë ¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë°­²½¤«
    4. 14. ´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É 1°Ì¤Ë¾×·â
    5. 15. ¥Þ¥¹¥¯»á ÊÆÂçÅýÎÎ¤È³Î¼¹¤ÎÍýÍ³
    6. 16. ÊÆ¥ï¥¯¥Á¥ó°Ñ°÷Á´°÷²òÇ¤¤ÎÇÈÌæ
    7. 17. ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥Á¥§¥³ Ãæ¹ñ¤Ë°ã¤¤
    8. 18. Ãæ¹ñ¹â¹Í ÆüËÜ¸ì»î¸³¤¬ÇÈÌæ
    9. 19. Ïª¤Î·ëÂ«»î¤¹¹½¤¨ ÆÈ¤¬¸«²òÉ½ÌÀ
    10. 20. ¾¯½÷¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤« ±Ñ¤Ç¹³µÄ³èÆ°
    1. 1. ÄÌÄ¢¤ËÂà¿¦¶â2800Ëü±ß¤Ê¤¤ Àä¶ç
    2. 2. ËüÇî¤âŽ¤ÅÔÄ£¤â¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÄJRŽ¥»äÅ´Ž¥ÃÏ²¼Å´¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤Ž¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏŽ£¤¬Êú¤¨¤ë"Èá¤·¤¤ÍèÎò"¡Ú2025Ç¯5·îBEST¡Û
    3. 3. 77ºÐÊì¤¬¹æµã Èó¾ð¤ÊÂ©»Ò¤Î°ì¸À
    4. 4. ¼Â¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ó¤¤¤­¡×¤Ê°Õ³°¤Ê¹ñ
    5. 5. °å»Õ¿ä¾© ·ìÅüÃÍ¹µ¤¨¤á¥á¥Ë¥å¡¼
    6. 6. Å·°ì¤ÎÂçÎÌÊÄÅ¹¡ÖÎ¥Ã¦¡×¤¬¸¶°ø?
    7. 7. Æü»º¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¡×¤ËÊò¤ì
    8. 8. 60ÂåÉ×ÉØ Ãù¶â1ÀéËü±ß¤¬¾ÃÌÇ¤ÎÌõ
    9. 9. ÄÂ¶â·ã¸º¤â ¾®¤µ¤Ê»Å»ö¤ò³Ú¤·¤à
    10. 10. Switch2 Å¾ÇäÂÐºö¤ËÍ£°ì¤Î¸í»»¤«
    1. 11. ÆÑ¾®ËÒ¿®¶â 3ÀéÄ¶¤Î¸ÜµÒ¾ðÊóÊ¶¼º
    2. 12. Æþ¼Ò¤·¤¿¤é½µ6¶ÐÌ³¡ÄÃËÀ­ÀäË¾
    3. 13. ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤â¤¦¥ª¥ï¥³¥ó? ·Ù¾â
    4. 14. Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÅÝ»ºµÞÁý¤Î¼ÂÂÖ
    5. 15. Ìë¿¦·Ð¸³¼Ô¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ØÎ®¤ì¤ëÌõ
    6. 16. »°É©UFJ¥«¡¼¥É Master°ìÂò¤Î¸«²ò
    7. 17. ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¤ÎÏ©Àþ¾ÃÌÇ¤«
    8. 18. ËüÇîºÆË¬ ¥Ý¥¤³è¤ÎÇ®¤¹¤®¤ë²¸·Ã
    9. 19. ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤µ¤Ü¤ê¡×ÍÆÇ§¤¹¤Ù¤­¤«
    10. 20. ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê
    1. 1. Android¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÀßÄê8Áª
    2. 2. iPhone¤Ë¿·¤¿¤ÊÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºö
    3. 3. iOS 26È¯É½ ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Þ¤È¤á
    4. 4. Ãæ¹ñ¤ÇAI°ìÀÆÄä»ß¤Î¾×·â
    5. 5. ¥»¥Ö¥ó ÌµÀöÊÆ2kg¤ò775±ß¤ÇÈÎÇä
    6. 6. ¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤¬ÀªÎÏ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿
    7. 7. ¥¹¥¤¥¹ É¹²ÏÊø²õ¤ÇÂ¼¤Û¤ÜËäË×
    8. 8. ÄìÌÌ»Ù»ý ·ò¹¯¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°ÅÐ¾ì
    9. 9. ½÷»Ò¤ÎÌ£Êý É¡ÌÓ¥«¥Ã¥¿¡¼ÅÐ¾ì
    10. 10. ¤³¤ì°Â¤¤! ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼
    1. 11. Switch2 Ãí°Õ´­µ¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë
    2. 12. ¥¨¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¥º¤Ç¡ÖÈ¿·â¡×¤ÎÃû¸õ
    3. 13. macOS 26È¯É½ ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Þ¤È¤á
    4. 14. ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º ÂÐ¹³¤Ç¤­¤ëºàÎÁ
    5. 15. Î¥¤ì¤¿¿Í¤ÈLINE¸ò´¹ Å°Äì¥¬¥¤¥É
    6. 16. 0±ß¤ä99±ß¤â¡£Kindle¤Ç¡Ö°ÛÀ¤³¦¡¦Å¾À¸¥Þ¥ó¥¬¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡Ú6/19¤Þ¤Ç¡Û
    7. 17. ¥¼¥ë¥À¼Â¼Ì 5·î7Æü¤Ë¸ø³«±ä´ü
    8. 18. 100Ç¯Ì²¤ëÊÆÀø¿å´Ï¤ËÇ÷¤ë
    9. 19. ¡Ö±§ÃèºÇ±ó¤Î¶ä²Ï¡×¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ
    10. 20. LINE¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯&ºï½ü °ã¤¤¤Ï?
    1. 1. ÅâÍÈ¤²1¸Äµë¿©¤È´Æ¹ö¿© ÂÐÈæÏÃÂê
    2. 2. ¸µµ®Çµ²Ö¤¬ÇòË²»á¤ÎÂà¿¦¤Ë¸ÀµÚ
    3. 3. Èª»³Î´Â§»á¤¬ÃæÃ«¤ÎÀïË¡¤Ë·Ù¾â
    4. 4. ÂçÃ«»àµå¤ÎÎ¢¤Ç ¿³È½¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
    5. 5. ¥Ï¥à¤Î¼ºÂ® ¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¸¶°ø¤«
    6. 6. ÇòË²»á ±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤º¬¿¼¤¤³Î¼¹
    7. 7. ÁÓ¼ç¤Î»°Æà¤µ¤ó¡Ö¤â¤·¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤È»ä¤¬Æ±»þ¤Ç³¤¤ËÅ®¤ì¤¿¤é¡Ä¡×Éã¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
    8. 8. ÂçÃ«¤¬¼ºÂ®¤«¡Ö15ËÜÎÝÂÇÆñ¤·¤¤¡×
    9. 9. ÂçÃ«¤âÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤...½é¤Î°Î¶È
    10. 10. Å·¿´¤¬ËÜ²»¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
    1. 11. ¸µÇòË²ÇÓ½ü¤ÎÁêËÐ¶¨²ñ °ìÈÖ¤Î°Ç
    2. 12. µ×ÊÝ·ú±Ñ ÇØÈÖ¹æ10¤Ø¤ÎËÜ²»ÅÇÏª
    3. 13. ¡Ö·ë¶É¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×­à¥¹¥¤¥Ã¥Á2­á¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ë15Ëü±ß¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡Ä¡ÖÄê²Á°Ê¾å¤ÇÇã¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¡×¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¤¬Å¾Çä¤ÎÅ¾Çä¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
    4. 14. ¸µÇòË² Äï»Ò9¿Í¤Î°úÂàÍýÍ³¤ò¹ðÇò
    5. 15. ¹Ô»Ê¤¬2ÀéËü²£ÎÎ¡ÖÊÖºÑ¤·¤Þ¤¹¡×
    6. 16. ¡ÖÂÎÆâ¤ËâÐ´Ý¡×¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬·ç¾ì
    7. 17. ºå¿À¤Ëµ¯¤­¤¿°ÛÊÑ¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×
    8. 18. F1³ÑÅÄ¤Î¡Ö¿¼¹ï¤Ê¡×ÌäÂê¤ò»ØÅ¦
    9. 19. ÂçÃ«¤ÎÍÚ¤«¾å ¶ÃØ³¿ôÃÍ¡Ö185¡×
    10. 20. ¡Ö¿ÀÆ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×Å·¿´¤¬¶»Ãæ¹ðÇò
    1. 1. ¥¢¥­»Ò¤¬±Ç²è¹óÉ¾ ÉÔËþ¤ÎÀ¼Â³½Ð
    2. 2. ²ê°ê¤Î¼èºà 10Ê¬¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë
    3. 3. Ãæµï»áµçÃÏ? ÀÜ¿¨¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤¿¤«
    4. 4. Âç¸ç LA¥í¥±¤Ç½Ð¹ñ¤Ç¤­¤ÌÁûÆ°
    5. 5. Áó°æÍ¥¤Ï¡ÖÎø¤·¤Æ¤ë¡×¾å¸Í¤¬Ë½Ïª
    6. 6. ¥¿¥â¥ê¤ËÉ¤Å¨? °²ÅÄ°¦ºÚ¤Ë¶Ã¤¯À¼
    7. 7. ¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¤¥±¤½¤¦¡×¤Ë·ãÅÜ
    8. 8. ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò Éüµ¢¤òÁË¤à¹â¤¤ÊÉ
    9. 9. ÅìÌî¹¬¼£ Í£°ìÃÇ¤ë»Å»öÌÀ¤«¤¹
    10. 10. ÅÄÃæ·½3¤Ä¤Î¤ä¤é¤«¤·? À¸Â¸Î¨0¤«
    1. 11. Ëü°ú¤­ÊóÆ» DEEP¡¦TAKA³èÆ°µÙ»ß
    2. 12. ³Êº¹¤« Snow Man¤Î²Î³ä¤ê¤ËÇÈÌæ
    3. 13. ¥Ù¥Ã¥­¡¼¤¬¹óÉ¾¤·¤¿¿Íµ¤MC¤È¤Ï
    4. 14. FRUITS ZIPPER ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë·Ù¹ð
    5. 15. ÌîÂ¼¤Ï°ìÌÐ¤ò...Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°­¸ý
    6. 16. ¡Ö¿´¤ÈÂÎ²õ¤ì¤¿¡×½÷À­¥¢¥Ê¤¬ÄóÁÊ
    7. 17. ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß ¥Ö¥í¥°¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
    8. 18. ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1Ëç¤Î»Ñ¤Î½÷À­¤ò¸íÇú
    9. 19. ¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹Î®¹Ô¤«¤é8Ç¯¤Îº£
    10. 20. Ãæ»³½¨À¬¤ÎºÊ ÃåÊª¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÊªµÄ
    1. 1. Mrs.GREEN APPLE¤òÃ¦Âà¤·¤¿¥ï¥±
    2. 2. ÍèÍèÄâ¼Õºá ÉÍ¾¾¹¬Å¹¤ò±Ä¶ÈÄä»ß
    3. 3. ÆÇ¿Æ¤È±ï¤òÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎËöÏ©
    4. 4. ¿·¾¦ÉÊ¤¬ÇäÀÚ¤ìÂ³½Ð ¥ß¥¹¥É¼Õºá
    5. 5. ¡Ö¸ª¤Ò¤â¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¡×¤¬ÅÐ¾ì
    6. 6. ¡Ö·ë¶É´é¤«¤è¡×ÃËÀ­¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê
    7. 7. ¡ÖÍ®ÌÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡ÖÍ®¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬°Õ³°¤Ê°¦É²¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
    8. 8. ¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤á¤°¤ë¿§ÎøÃãÈÖ¤Ëµ¿Ìä
    9. 9. ÌîºÚ¤¬...²ÈÄíºÚ±à¤Ç°Õ³°¤Ê¿¿Áê
    10. 10. ¥­¥¸¥Í¥³ÍÍ¤Î¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ßÌ¡²è
    1. 11. ¡ÖÈþÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×48ºÐ¤¬°û¤à¤â¤Î
    2. 12. ¿©¤¤¿Ô¤¯¤·É×¤ËÅÜ¤êÇúÈ¯
    3. 13. ºë¶Ì¡¦ÃáÉã¤Ë¡È¿·¤¿¤ÊÅ¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÉÃÂÀ¸¤Ø¡ª¡¡Àä·Ê¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤­¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤ÉÍÑ°Õ
    4. 14. 3COINS¤Î¡ÖÍ¥½¨ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡×
    5. 15. 40¡¦50Âå¸þ¤± ¹¤È´¤±¥³¡¼¥Ç½Ñ
    6. 16. ¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¡×ËÜÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìõ
    7. 17. ¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥°¥Ã¥º¤¬ÁÇÅ¨
    8. 18. µÁÊì¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª ¾ï¼±µ¿¤¦·ëËö
    9. 19. ¡Ö¼ºÎé¤¹¤®¤ë¡×¥Þ¥ÞÍ§¤ËÅÜ¤ê
    10. 20. ¤â¤ä¤â¤ä¼ÒÃÜOL¤ÎÍ¦µ¤¤È³ëÆ£
    x