5月30日、ホワイトハウスの執務室で記者会見に臨むイーロン・マスク氏＝ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米実業家のイーロン・マスク氏は3日、X（旧ツイッター）で、減税や国防強化といったトランプ大統領の看板政策を盛り込んだ法案を批判した。法案は財政を大幅悪化させるとの懸念があり、第2次政権で政府歳出の削減を進めたマスク氏は「もう我慢できない。巨額で法外な、利権まみれの法案は嫌悪すべき忌まわしいもの