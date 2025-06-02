´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡ÖK LEAGUE DAY in JAPAN ¡ÁINTERNATIONAL VIEWING PARTY¡Á¡×¤¬5·î31Æü¤ËÆüËÜ¡¦Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK¥ê¡¼¥°¿Íµ¤¥Á¥¢¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥æ¥Ë¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«SHOTÏ¢ÌÁ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤è¤ê³¤³°»ö¶È¥Á¡¼¥à¤ò¿·Àß¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³¤³°»Ô¾ì³«Âó¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎK¥ê¡¼¥°Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤äÊü±Ç¸¢ÈÎÇä¤Î³ÈÂç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Í¶Ã×¤Ê¤É¡¢ÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È