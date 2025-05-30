韓国の10人組男性グループTREASURE（トレジャー）のジフン（25）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。母からの教えを明かした。この日はTREASUREのジュンギュ（24）ハルト（21）とともにゲスト出演。番組によると、韓国では毎月お互いに決めた額を一つの通帳に入金、その通帳から2人のデート代を出す「カップル通帳」を作る若者が増えているという。そして事前に収録されたインタビューで日本出