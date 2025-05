枢やなによる同名漫画(原作掲載:月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)が原作のアニメ『黒執事』シリーズ。2008年に第1期が放送されると、2010年に第2期、2014年には『黒執事 Book of Circus』、2015年にOVA『黒執事 Book of Murder』、そして2017年には劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」が公開された。劇場版から約7年もの時を経て、2024年に待望の続編『黒執事 -寄宿学校編-』が放送。最終回の興奮が冷めやらぬ