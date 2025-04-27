ÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Î¡¼¥àÄ¹´±/Alex Brandon/Pool/Getty Images/File¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°¥Ã¥Á¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥Î¡¼¥àÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤ÎÀàÅð»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô£±¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¾ðÊó¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Ú¥ó¥¯¥©¡¼¥¿¡¼ÃÏ¶è¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀàÅðÃÄ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£±¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤ËÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î