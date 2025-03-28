日本の気象庁によりますと、今回ミャンマーでおきた大地震は、2つの断層が水平方向にずれる「横ずれ断層」タイプの地震ということです。ミャンマーの西部にはインド・オーストラリアプレートと、ユーラシアプレートの2つのプレート境界が南北にのびていて、このプレート境界付近ではこれまでも繰り返し地震がおきていて、2012年にマグニチュード6.8の地震や2016年にマグニチュード6.9の地震もありました。また、震源から離れた隣国