¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÝÇ½Áí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > É¹Àî¤¤è¤·47ºÐ¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯ 2Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä É¹Àî¤¤è¤· ¥¨¥ó¥¿¥á¡¦·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ É¹Àî¤¤è¤·47ºÐ¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯ 2Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë 2025Ç¯3·î22Æü 5»þ55Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È 4Æü¡¢2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤ËNHK¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸½ºß47ºÐ¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤· 22Æü¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¿°¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¢¡É¹Àî¤¤è¤·¤ÎInstagram ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë 𝐊𝐈𝐈𝐍𝐀. ¡¿ É¹Àî¤¤è¤·(@kiina_kiyoshi_hikawa)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤³¤È¡Ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡× 2025Ç¯3·î19Æü 20»þ54Ê¬ ¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù´°·ë¡¢Ï¢ºÜ7Ç¯¤ËËë¡¡¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê¤¿¤Á´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÂ³¡¹ 2025Ç¯3·î21Æü 7»þ15Ê¬ ¡Ö¶ÄÅ·¡ª¡×¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤Îà·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥ÈÈþ¤·¤¹¤®¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡× 2025Ç¯3·î18Æü 14»þ1Ê¬ ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¢½ÕËþµÊ¤Î¡È¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«»ö¤Êºù¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÊªÆ±»Î¤Î¥³¥é¥ÜºÇ¹â¡× 2025Ç¯3·î17Æü 17»þ24Ê¬ ¡ÖÎø¥à¥º¡×¥é¥¹¥È°ì¸À¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤Þ¤À²¿¤«¤¢¤ë¡©¡×¡Ö°ÕÌ£¿¼¤¹¤®¡× 2025Ç¯3·î18Æü 23»þ30Ê¬