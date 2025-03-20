従業員本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービスを提供する「退職代行モームリ」さん（@momuri0201）。依頼者の会社に電話を掛けた時のことを投稿したところ、話題を集めました。【実際の投稿】「そら辞めるわな」…投稿には、たくさんの反響が「『お世話になります。退職代行モームリの…』と会社へ伝えた瞬間『お世話になんねえよ！！！！』ブチッとカウンターを喰らい、お電話を切られたケースが過去にございます。その