「広島紅白戦、白組−紅組」（１０日、天福球場）取材に訪れていた俳優・鈴木福に思わぬ“ファインプレー”を見せた。四回、紅組の攻撃中に大盛が放ったファウルボールがバックネット裏の屋根に当たって通路に落ちた。それが三塁ベンチ上の観客側フェンスに当たり、ボールはたまたまマイクを持っていた鈴木のもとへ。ワンバウンドでしっかりキャッチすると、スタンドからは大歓声がわき起こった。その後、回収に来たスタッフ