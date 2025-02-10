トコトコトコトコ高いところに登りたいお年頃？ 我が家の猫がまだ小さかった時代のエピソード／じじ猫くらし（1）穏やかな日々を送る幸せが詰まった日記マンガ『じじ猫くらし』。SNSでも大人気のふじひとさんが描く、ひとつ屋根の下で展開される猫とののどかなふたり暮らしは、多くのユーザーの反響を呼んでいます。「帰ってきてからドアを開けると、そこにはいつもどおり猫がいて、それが当たり前の生活になっている…」そんな優