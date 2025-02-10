 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。もずく@がんばってはたらく （@mozuku_zqu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）そんなことあるんや 仕事で疲れ切った夜、身体が求めたのは……牛丼！しかし、訪れた店で「ごはんがない」と言われてしまい……。やむを得ずサイドメニューで食欲を満たすしかなかったのでした（笑） こん