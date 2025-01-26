¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî¸½¾ì¡á2024Ç¯12·î¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÀ¾Éô¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥ê¥Ð¡¼¡×¤Ï24Æü¡¢ºòÇ¯12·î²¼½Ü¤Ë¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÀ¾Éô¤ÇÄÆÍî¤·¡¢38¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î·º»öÁÜºº¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î°ÜÆ°¼°ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¥£¥êS¡×¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¿®Íê¤Ç¤­¤ë¾ðÊó¸»¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î