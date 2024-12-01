だれかtoなかい』がまたもリニューアルだ。今回は、MCを務めていた俳優のムロツヨシ（48才）が卒業する。ムロがMCを務めた期間は8か月間だったが、その起用にはどんな意味があったのか？そして注目される後任はいったい誰になるのか？コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】MCを務めるムロツヨシや二宮和也。いまとなっては懐かしい松本人志と中居のツーショット＊＊＊『だれかtoなかい』（フジ