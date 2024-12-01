ジャイアンツファンフェスタ2024(30日、東京ドーム)本拠地・東京ドームで行われた巨人のファンフェスタ2024。フィナーレの90周年セレモニーでは長嶋茂雄終身名誉監督や王貞治さんら球団OBが集結し、大歓声が送られました。“ミスタージャイアンツ”と紹介され、場内に姿を現した長嶋終身名誉監督。ファンから大声援を送られると、手を振って応えました。ファンフェスタのフィナーレ挨拶で阿部慎之助監督は「ジャイアンツは創設90