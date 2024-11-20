Image: Shutterstock PixelシリーズにPCが登場するかもしれません。今「Pixel」と言われて、まずはじめに頭に思い浮かぶものといえばスマートフォンかもしれません。そんなスマートフォンの代表格となったPixelシリーズに新しい仲間としてノートPCが加わる噂が飛び込んできました。その名もGoogle Pixel LaptopGSMArena.comによれば、噂されているノートPCはAppleのMacBookのようなハイエン