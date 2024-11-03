10月31日発売の『週刊文春』で橋本環奈のパワハラ疑惑が報じられた。【写真】そんなに募集する？橋本環奈の所属事務所の求人サイトの内容「日傘をさすタイミングなどが悪いだけで激怒。口癖は“使えねえ”で、橋本さんのパワハラが原因ですでにマネージャー8人も辞めているといるそうです」（スポーツ紙記者）求人サイトでは大量にマネージャーを募集中10月31日、所属事務所の公式サイトでは報道内容を否定。《弊社所属女優橋