40年の歴史に幕を下ろします。40年の歴史に幕小田急SCディベロップメントは2024年9月19日、「新宿ミロード」を2025年3月16日（日）に閉館すると発表しました。新宿駅南口直結の新宿ミロード（画像：写真AC）。ミロードは、小田急とJR新宿駅の南口に直結した商業施設です。20代女性をターゲットにしたファッション、レストランなどおよそ100の専門店から構成されています。1984年の開業から今年で40周年を迎えます。二つのル