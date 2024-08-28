Image: Created by DALL·E 3 知ると知らないとでは大違い。案外知られてないYouTubeの機能はちょくちょく紹介してますが、まだこんなに取りこぼしがありました！ これを知ればYouTubeライフが1000倍楽しくなること必定です（効果には個人差があります）。「なんでこれまで知らなかったんだ…。時間を無駄に浪費した…」とさえ思ってしまうかもしれません。1.動画長押しで2倍速（スマホ