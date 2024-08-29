募金着服だけでない「危機の連続」長年指摘されてきた「感動ポルノ」批判に加えて、チャリティー番組としては致命的な募金の着服、旧ジャニーズが独占状態だったメインパーソナリティの廃止、酷暑マラソンへの是非、チャリティーマラソンランナーのやす子がフワちゃんの不適切書き込み騒動に巻き込まれるなど、『24時間テレビ』（日本テレビ系）を取り巻く状況は最悪だった。さらに放送週になって台風10号の影響も加わったことで「