元「小学生ホスト」として過去に注目を集めた琉ちゃろさんの母でYouTuberのちいめろさんが、2024年4月10日にYouTubeチャンネルを更新し、4月から高校生になる琉ちゃろさんに洋服など約73万円分の入学祝いを渡す様子を公開した。「（選んで）正解。ただ高い」「36万（円）の響きはやばいよ」動画の中でちいめろさんは、撮影前に琉ちゃろさんと一緒に買い物に行ってきたと明かし、購入した商品を紹介した。ちいめろさんは、琉ちゃろ