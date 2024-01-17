東京都中野区のJR中野駅周辺のマンション一室で違法に店舗型性風俗店を営業したとして、警視庁は17日までに風営法違反（禁止区域営業）の疑いで、メンズエステ店「中野メンズエステレンガスパ」や系列店の従業員の男女13人を逮捕した。警視庁によると、駅周辺にある複数のマンションの計40室以上で営業し、約400人の女性従業員が在籍していた。2022年9月〜23年11月に10億円以上を売り上げたとみられる。マンション住民が「両隣