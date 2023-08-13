大人気ゲーム『ポケットモンスター』のポケモンバトル世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス 2023」（ポケモンWCS2023）3日目（最終日）が13日、パシフィコ横浜で行われた。日本開催初となる今回の世界大会は合計50ヶ国、2000人を超えるプレイヤーが参加し、ゲーム部門のジュニア・シニア・マスター全カテゴリで日本人選手が優勝する快挙に。また、すべての部門の決勝戦が終了し、今年のポケモン世界大会で日本人選手