歌手の田原俊彦（６２）が２２日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。かつて芸能界で行われていた運動会や水泳大会で「負けたくなかった」と陰で努力していたことを告白。そこでＭＣを務める「ハライチ」澤部佑が「水泳大会や運動会でもナンパするというのはあったんですかね？」と聞くと、田原は一瞬沈黙。そして「それは薬丸だよ」と話した。突然、薬丸裕英（５７）の実名が飛び出した