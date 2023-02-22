「好きな人ができたから別れてほしい」知人ユカさん（仮名）は、突然夫のマコト（仮名）から離婚を切り出されました。このとき相手はすでに妊娠。さらに、彼女はユカさんにとって、非常に関係が深い人物だったのです。 不倫相手は生き別れの妹 「まずは3人で話し合おう」不倫告白の翌日、不倫相手を家に連れてきたマコト。彼女の顔を見たユカさんは、どこか既視感を覚えます。 「あなたの名前は？」と聞いたユカさんに対し、