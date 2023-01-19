人柄、相性、ルックス、収入、そして学歴。結婚相手に求める条件にはさまざまなものがある。特に、相手の「学歴」にこだわる人は、その経歴から何を判断しているのだろうか。周りの20代女性に話を聞いた。 「学歴は人柄にも直結する要素」結婚相手に“早慶以上”を求める28歳女性「結婚相手には、絶対早慶以上を求めます」 こう話すのは、南さん（28歳／会社員）だ。彼女は“慶應一家”に生まれ、彼女自身も慶應義塾大学の文学部を