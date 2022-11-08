2022年11月4日、暴露系YouTuberのコレコレがライブ配信を行い、人気YouTuber・ヒカル（31）の浮気を暴露したことで話題を呼んでいる。【写真】ヒカルと関係を持った23歳インフルエンサー、あどけない表情でこちらを見つめて…コレコレのリークによると今年3月、元乃木坂46の松村沙友理との交際報道が出た翌日、ヒカルは別の女性と浮気をしていたのだそう。現在は松村と破局しているが、当時の話題だけに放送中のコメント欄は大