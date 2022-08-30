子どもは親の不倫をどう見るのだろう。子どもの反応は、知ったときの年齢が鍵となりそうだ。それまでの親との密着度にもよるし、子どもの感性にもよるので個人差は大きいが、思春期に知った場合、やはりショックは大きいだろう。大人になった場合は、親に説教することもあるようだ。 高校生で母の密会現場を見てしまった……地方出身、のどかな田園地帯で母が知らない男と密会しているのを目撃してしまったと言うヨシキさん（34歳