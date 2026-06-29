ＦＰＴ、DataCampと戦略的パートナーシップを締結

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴコーポレーション傘下のＦＰＴジャパンホールディングス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ)は、データサイエンスおよびAI教育プラットフォームを提供する米国DataCamp Inc.（本社：米国ニューヨーク、以下 DataCamp）と、日本市場におけるAI人材育成および企業変革支援を目的とした戦略的協業に関する覚書（MOU）を締結したことをお知らせします。

本協業は、AIおよびデータ活用人材の需要が急速に高まる中、日本企業の競争力強化に向けて、両社の強みを融合した新たなサービスの提供を目指すものです。

協業の背景

日本においては、DXの進展に伴い、AI・データ活用人材の不足が企業の大きな課題となっています。企業におけるAI活用はIT部門にとどまらず、経営層や各業務部門全体でのスキル強化が求められています。

ＦＰＴは、日本企業との豊富な取引実績とAIトランスフォーメーション支援のノウハウを有しており、DataCampはグローバルで多数の企業・学習者に利用されるAI・データ教育プラットフォームを提供しています。

両社は、教育の力による社会課題の解決という共通の理念のもと、日本におけるAI人材育成の加速を目指します。

ＦＰＴではこれまでも、日本企業向けにAI人材育成および変革支援サービスを提供しており、本協業はその取り組みを一層強化・高度化するものです。

協業の概要

1. AI人材変革（AI Workforce Transformation）事業の共同展開

ＦＰＴ主導で、日本企業向けのAI人材育成・変革支援サービスを提供します。

AI戦略策定から教育、実装までを一体化したエンドツーエンドのサービスとして展開します。

- アドバイザリー：AI戦略策定、スキル評価、研修設計- 教育/育成：DataCampのプラットフォームを活用した研修、ワークショップ- 実装検証：短期プロジェクトによるAI活用の効果検証

2. DataCamp既存顧客へのサービス提供

日本国内におけるDataCamp既存顧客に対し、ＦＰＴが以下を提供します。

- 日本語によるサポートおよび顧客支援- 研修、ワークショップの実施- 教材、コンテンツのローカライズ支援

これにより、日本企業における学習体験の質向上を支援します。

3. 市場開拓の共同推進

両社は、日本市場におけるAIリテラシー向上および認知拡大に向け、以下の活動を推進します。

- 展示会、セミナー、ウェビナーの共同開催- 共同マーケティングおよびコンテンツ制作- 日本語対応学習環境の強化

また、大学・教育機関などへの無償提供を含め、教育機会の拡充にも取り組みます。

今後の展開

今後は日本市場での展開を軸に、将来的には韓国やASEAN地域などへの展開も視野に入れ、アジア全体での事業拡大を目指します。 また、両社は共同事業としてAI人材変革領域におけるビジネス拡大を見込み、中長期的な成長を目指してまいります。

関係者のコメント

DataCamp Inc. Co-founder & CEO Jonathan Cornelissen

ＦＰＴとの戦略的パートナーシップの開始を大変嬉しく思います。DataCampは、世界中の組織がデータおよびAIスキルを活用できるよう支援してきました。日本市場は今後大きな成長が期待される重要な市場であり、その中でＦＰＴは高い技術力と深い市場理解を兼ね備えた理想的なパートナーです。DataCampの学習プラットフォームとＦＰＴのAIコンサルティング・人材育成サービスを組み合わせることで、日本企業がAI活用に必要なスキルを身につけ、より大きなビジネス成果を実現できるよう支援してまいります。今回の協業はその第一歩であり、今後の展開を非常に楽しみにしています。

ＦＰＴジャパンホールディングス 執行役員 小野内 隆弘（Onouchi Takahiro）[ＦＰＴコーポレーショングループ]

ＦＰＴでは、企業のAI活用を支援するフレームワーク「CASAN」をはじめ、AI人材育成およびAI変革支援サービスの強化に取り組んでいます。AIの活用を組織全体へ広げていくためには、専門人材だけでなく、幅広い従業員のAI・データリテラシー向上が不可欠です。このたびのDataCampとの協業により、企業のAI人材育成をより体系的かつ実践的に支援できるようになることを期待しています。両社の強みを融合し、お客様のAI活用の加速と、日本社会におけるAI活用のさらなる普及に貢献してまいります。

DataCampについて

所在地：米国ニューヨーク州

ウェブサイト：https://www.datacamp.com/

DataCampは、データサイエンス、AI、アナリティクス分野に特化したオンライン学習プラットフォームを提供するグローバル企業です。個人および企業向けに、実践的なスキル習得を支援するインタラクティブなトレーニングを提供しており、世界中の多くの学習者および企業に利用されています。データおよびAI人材の育成を通じて、組織の意思決定力向上とビジネス変革を支援しています。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

本社所在地：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp/

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

関連リンク

ＦＰＴ、AIネイティブ企業への変革を支援する戦略フレームワーク「CASAN」を発表：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/press-release/20260624