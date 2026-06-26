【静岡浜松初上陸】北海道発の住宅ブランド「DUAL HOME」が静岡県へ進出。2026/6/20(土)『平屋』宮口モデルハウスグランドオープン

株式会社アーキテックプランニング詳細を見る :https://dualhome.jp/shop/hamamatsu/

「性能×デザイン」をテーマに、北海道発の注文住宅ブランドを全国展開する『DUAL HOME（デュアルホーム）』（本部：株式会社アーキテックプランニング）。

このたび、静岡県浜松エリア初となる新拠点「DUAL HOME浜松店 - 宮口モデルハウス」（静岡県浜松市浜名区宮口小中島）が、2026年6月20日（土）にグランドオープンいたしました。

本拠点は、地元で確かな信頼を築く地域ビルダー「第一伊藤建設株式会社」（本社：静岡県浜松市）がフランチャイズ運営を手掛けます。

地域のランドマークとなるハイデザインな平屋の住まい。

北国の厳しい気候で磨き上げられた確かな住まいづくりの仕組みと、地域に根差した施工力が融合。これからの住まいの新しい選択肢を提案する新拠点の誕生を記念し、実物の空間を隅々までご体感いただけるモデルハウス見学の受付を開始いたします。

■ モデルハウス概要

物件名称： DUAL HOME宮口モデルハウス

所在地： 静岡県浜松市浜名区宮口小中島

オープン日： 2026年6月20日（土）

敷地面積： 61.21坪

施工面積： 30.23坪

間取り： 3LDK＋WICL＋食品庫＋テラス

詳細・来場予約： https://dualhome.jp/shop/hamamatsu/reservation/

■ 図面やパースを超えた美しさ。リアルな空間だからこそ味わえる「宮口モデルハウス」の体感価値

1. 光と影が美しく解け合う、洗練されたモノトーンの上質な素材感

外観は、直線的でシャープなシルエットが美しい都会的なモダンデザイン。内装はグレーやダークトーンを基調としたシンプル＆スタイリッシュなコーディネートで統一しています。

時間ごとに移り変わる自然光がモノトーンの空間に美しい陰影を創り出す、大人ならではの静けさと洗練された「空間の格」をお確かめいただけます。

2. これからの季節にこそ真価を発揮する、「性能×デザイン」の確かな室内環境

DUAL HOMEが大切にする住まいのあり方を、確かな安心の基準とともにご覧いただけます。

夏の暑さを遮る高水準の性能： 北海道で培われた屋根・基礎断熱のクオリティ。本格的な夏を迎えるこれからの季節に「室内の均一な涼しさと心地よさ」として直接ご体感いただけます。

「耐震等級3」取得＆ 長期優良住宅認定： 万が一の地震への備えを構造から追求。将来にわたって資産価値を維持できる、国が定めた安心の基準をクリアしています。

平屋の開放感と、北海道基準の確かな性能をぜひこの機会にご体感ください。

スタッフ一同ご予約・ご来場を心よりお待ちしております。

■ 加盟ビルダー（運営会社）概要

店舗名： DUAL HOME 浜松店

法人名： 第一伊藤建設株式会社

本社所在地： 静岡県浜松市中央区砂山町324－8 第一伊藤ビル8階

浜松店公式サイト：https://dualhome.jp/shop/hamamatsu/

■ ブランド本部 概要

ブランド名： DUALHOME（デュアルホーム）

法人名： 株式会社アーキテックプランニング

本社所在地： 北海道札幌市北区新琴似10条17丁目1番15号

DUAL HOME本部所在地： 北海道札幌市中央区北2条西28丁目1-26 エストラーダ円山3F

ブランドサイト： https://dualhome.jp/

■ 【全国のビルダー・工務店経営者様へ】DUAL HOME フランチャイズ（FC）加盟募集について

北海道で2,000棟以上の施工実績を誇る注文住宅ブランド「株式会社アーキテックプランニング」が提供するフランチャイズ事業です。

独自の洗練されたデザインエッセンスと、積雪地域で鍛えられた高水準な構造規格をパッケージ化し、地域のビルダー企業様の強みをさらに最大化する体制を整えています。

全国展開に伴い、各エリアにてともに新たな挑戦を行う加盟企業様を広く募集しております。詳細な事業説明や資料請求、本部へのご相談は、下記公式サイトまたはお問い合わせ窓口よりお気軽にご連絡ください。

加盟店募集ページ： https://dualhome.jp/partnership/