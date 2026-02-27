¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµþ²¦É´²ßÅ¹¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥óFESTIVAL¡×¤ò³«ºÅ¡ÛÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô8,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
²ñ´ü¡§3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î31Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹ B1³¬ on the Corner
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ30Ê¬¡¡¡Ì3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢29Æü(Æü)¤Ï20»þ¤Þ¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï16»þ¤Þ¤Ç¡Í¡¡
¡¡µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3·î19Æü(ÌÚ)¡Á31Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢B1³¬ on the Corner¤Ë¤Æ¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥óFESTIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¸¶ºî45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤â¡Ö½µ¥×¥ìNEWS / ½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡ËÊÔ¡Ù¤âÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¡£2024Ç¯3·î¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤·¡¢ÍâÇ¯2²óÌÜ¤ò³«ºÅ¡£ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤ÈÂç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥óFESTIVAL¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢»¨²ß¤Ê¤É·×300ÅÀ°Ê¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Âç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àin¾ÂÄÅ¡×¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â½ÐÄ¥ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¡¡¡Ò¾¦ÉÊ°ìÎã¡Ó
[CYCLONE JOE]
¡Ö¥¥ó¥³¥ì ¥×¥ì¥ß¥¢¥à 43 ¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¸¶ºî¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯Ver. ¥°¥ê¡¼¥ó¥¯¥ê¥¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥ß¥¹¥È¡×
5,980±ß¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
[CONVICT]
¡ÖÍÄ¾¯´ü¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ú¥¹¥°¥ë¡Û¾Ð´é²«¥Ñ¥ó¥Äver.¡×
9,800±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
[SpiceSeed]
¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡×327,800±ß
¡Ú¼õÃíÍ½Ìó¾¦ÉÊ¡Û
¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢È¯Á÷¤Ï10¥«·î¸å¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
[SpiceSeed]
¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥Ç¥£ Ãß¸÷ver.¡×
7,678±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
[CCPJAPAN]
¡ÖCMC Creative No.EX °Ëâ¾·³
3.1 ¹ÅÅÙ6.5 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ñ¡¼¥ë Ver.¡×
33,000±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
[FIVESTER TOY]
¡ÖNSC¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ê¥È¥í¥ó¥È¥«¥é¡¼ver.¡Ë¡×
15,180±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
[Believe Toy]
¡Ö3D¥Ô¥ó¥º¡×³Æ1,760±ß
[CASTEM]
¡Ö¥á¥¿¥ë¥Þ¥¹¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×
³Æ3,300±ß
¡Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ KIN29.COM]
¡Ö¼ã¶¹»ºÅÉÈ¤ °Ëâ¾·³¡×
3,080±ß
[Z¡Æs HOUSE]
¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó2À¤¥Ó¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óVol.2¡×
(²èÁü2¼ï´Þ¤àÁ´10¼ï)825±ß
[¥¥óÆù¥¹¥È¥¢¡¡TOHOKU]
¡ÖÆù¤ß¤¯¤¸Vol.2¡×
(²èÁü2¼ï´Þ¤àÁ´8¼ï)³Æ660±ß
¡ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ã¾¦ÉÊ°ìÎã¡ä
[KINNIKUMANIA COLLECTION]
¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥³¥ó¥È¥é¡¦¥Þ¥¹¥«¥éT¥·¥ã¥Ä¡×
¡Ê¥µ¥¤¥º¡§S¡ÁXXL¡Ë
4,950±ß¡¡¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä
[KINNIKUMANIA COLLECTION]
¡ÖNEWERA 9FIFTY KIN¥Þ¡¼¥¯¥³¥ó¥Ó¡×
8,250±ß
[¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à]
¡Ö¾ÂÄÅ¸ÂÄê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡×
29,700±ß
¢£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿»£±Æ¡õ°®¼ê²ñ¡Û
¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆü»þ¡ä
3/28(ÅÚ)¡¡¡13»þ¡Á¡¡¢15»þ¡Á
3/29(Æü)¡¡¡13»þ¡Á¡¡¢15»þ¡Á
Äê°÷¡§³Æ²óÀèÃå30Ì¾
¢¨½êÍ×»þ´Ö¤Ï³Æ²óÌó30Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÆÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå½ç¤Ç1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ËçÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥á¥é¤Î¤´ÍÑ°Õ¡¦»£±Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ´üÃæ¡¢²ñ¾ìÆâ¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ5,000±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤ËÆÃÀ½¥Á¥±¥Ã¥È¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡üÇÛÉÛ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë ¡¦Âè1ÃÆ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë3/19¡ÊÌÚ¡Ë¡Á ¡¦Âè2ÃÆ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë3/25¡Ê¿å¡Ë¡Á
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±°ì¼ïÎà¤Ï2Ëç¤Þ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¹ç·×12Ëç¤Þ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê6¼ï¡ß³Æ2Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ´üÃæ¡¢²ñ¾ìÆâ¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129033/129033_web_1.png
©YUDETAMAGO
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129033/129033_web_2.png
https://www.keionet.com/info/shinjuku/