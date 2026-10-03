10月2日に久保建英が女優・福原遥との結婚を発表

日本代表は10月3日、千葉県内のJFA夢フィールドで10月5日のキリンカップ2026決勝のニュージーランド戦に向けて練習を行った。

前日にMF久保建英が、女優・福原遥との結婚を発表。チームメートも続々と祝福した。

8月に女優・川口春奈との結婚を発表したDF板倉滉は「もちろん『おめでとう』と言いました。タケもずっと長く、若い時から一緒にやっているのですごく嬉しい気持ちになりました」と、笑顔で祝った。日本代表期間中の異例の発表で「初めてじゃないですか？」と嬉しそうだった。

MF中村敬斗も反応。「めでたいですし、すごく嬉しいですね。同世代で一緒にずっとやってきて、みんな結婚して、本当にめでたいなと思います」と祝福した。北中米W杯後のオフには、一緒にインドネシアのバリ島に旅行に行くなど、公私共に仲が良い。「相談とかはないですけど、僕らの仲なのでそういう話もしてましたし。本当におめでとうって素直に言いたいです」と明かした。

久保は森保一監督にもエクアドル戦後に報告。「人の幸せを自分以上に喜べる方。2人のことなのであまり喋らないですけど、僕は監督のリアクションはすごく嬉しかったですね」と心境を明かした。（FOOTBALL ZONE編集部）