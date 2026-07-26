◇MLB ドジャース4-3メッツ(日本時間26日、シティ・フィールド)

ドジャースの山本由伸投手が6回1失点の力投で今季11勝目を挙げ、日米通算100勝を達成しました。

6回までに100球を投じた山本投手は、球数の多さについて指摘されると、「ブルペンの時からあまり思った通りに投げられなかった」と明かします。さらに「試合に入ってからも、ちょっといつもより慎重に入ったんですけど、 上手く感覚がつかみきれず、粘りのピッチングになった」と振り返りつつも、試合の中でしっかり修正して、ゲームメークしました。

3回には打線が3点の援護点。「すごく助かりましたし、その分よりストライクゾーンに投げていくように意識してマウンドに上がれた」と仲間に感謝しました。

この日の勝利で、日米通算100勝（日本70勝、米30勝）を達成。2017年の初勝利から10年目での節目到達となりました。

山本投手は「初勝利した時から10年目で100勝なので、これから更に加速して、勝ち星を積み重ねられるように頑張りたい」とコメント。これまでの道のりは、「楽ではなかったですけど、打たれた試合もたくさんありましたし、そっちが意外と残っているなという印象がある」と振り返ります。

オリックス時代の2年目は、リリーフで54試合の登板となりましたが、翌年から若くして先発投手としての地位を確立。「ここからはずっとローテーションで投げられると思うので、毎年毎年変わらずいいパフォーマンスを発揮していけるように、そういう選手でいたい」と語りました。