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　◇ア・リーグ　ブルージェイズ-レイズ（2026年7月20日　トロント）

　ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地レイズ戦で「KAZUMA OKAMOTO　T-Shirts　Giveaway　Night（岡本和真Tシャツ　プレゼントナイト）」を実施する。岡本は、この日「5番・三塁」で先発出場予定。

　今季「ルーキー」として加入しながら中軸にどっしりと座り、96試合、打率.231、62打点、22本塁打と存在感抜群の岡本。球団公式SNSも本塁打をマークするたびに「ビッグ・オーク（岡本の愛称）!」と快弾を紹介するなど、人気は不動となっている。

　この日は試合前にチーム主力のゲレロ、クレメントらも配布されたオリジナルシャツを積極的に着用し、プレゼントナイトを堪能。Tシャツには、岡本の打撃フォームなどがプリントされ、カタカナで「ビッグ・オーク」とも記されており、今球宴にア・リーグファン最多得票で出場したクレメントも「気に入っているよ」とご満悦の表情を浮かべて練習に臨んだ。

　22本塁打は、現在日本人移籍初年度本塁打数で18年大谷翔平エンゼルス）に並んでいる。自身のオリジナルTシャツ配布デーに、メモリアルの「大谷超え」なるかにも注目が集まる。