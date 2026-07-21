岡本和真「Tシャツプレゼントナイト」でブ軍主力も続々着用 ビッグオーク人気不動で「大谷超え」なるか
◇ア・リーグ ブルージェイズ-レイズ（2026年7月20日 トロント）
ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地レイズ戦で「KAZUMA OKAMOTO T-Shirts Giveaway Night（岡本和真Tシャツ プレゼントナイト）」を実施する。岡本は、この日「5番・三塁」で先発出場予定。
今季「ルーキー」として加入しながら中軸にどっしりと座り、96試合、打率.231、62打点、22本塁打と存在感抜群の岡本。球団公式SNSも本塁打をマークするたびに「ビッグ・オーク（岡本の愛称）!」と快弾を紹介するなど、人気は不動となっている。
この日は試合前にチーム主力のゲレロ、クレメントらも配布されたオリジナルシャツを積極的に着用し、プレゼントナイトを堪能。Tシャツには、岡本の打撃フォームなどがプリントされ、カタカナで「ビッグ・オーク」とも記されており、今球宴にア・リーグファン最多得票で出場したクレメントも「気に入っているよ」とご満悦の表情を浮かべて練習に臨んだ。
22本塁打は、現在日本人移籍初年度本塁打数で18年大谷翔平（エンゼルス）に並んでいる。自身のオリジナルTシャツ配布デーに、メモリアルの「大谷超え」なるかにも注目が集まる。