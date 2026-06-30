メルカリ、マクドナルド「ハッピーセットちいかわ」出品禁止を終了 「安心・安全な取引環境が保たれているか」引き続き注視
フリマアプリを展開するメルカリは30日、公式サイトにて、「出品禁止」としていた日本マクドナルド社のハッピーセット「ちいかわ」玩具付録について、出品禁止を終了することを発表した。
【画像】“出品禁止”対象となっていた「ハッピーセットちいかわ」おもちゃ（全8種）
メルカリは5月15日、マクドナルドが5月15日から5月28日および5月29日から6月11日に販売したハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「安心・安全な取引環境が確保できない期間」として一時的に出品禁止の措置を講じていた。
同販売期間が6月11日に終了したことと、「市場動向などを総合的に勘案」し、きょう30日正午にて出品禁止を終了するとした。また、「終了後につきましても、引き続き安心・安全な取引環境が保たれているか注視してまいります」と伝えた。
同社はハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録の販売前に、「販売開始直後の取引の増加によるトラブルの発生、取引されるお客さまへの誹謗中傷の発生など、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があるため、お客さまの安心・安全な取引環境を維持することを目的に一定期間、同商品を出品禁止とし、期間中に出品された場合は削除等の対応を行います」と説明していた。
【画像】“出品禁止”対象となっていた「ハッピーセットちいかわ」おもちゃ（全8種）
メルカリは5月15日、マクドナルドが5月15日から5月28日および5月29日から6月11日に販売したハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、「安心・安全な取引環境が確保できない期間」として一時的に出品禁止の措置を講じていた。
同社はハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録の販売前に、「販売開始直後の取引の増加によるトラブルの発生、取引されるお客さまへの誹謗中傷の発生など、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があるため、お客さまの安心・安全な取引環境を維持することを目的に一定期間、同商品を出品禁止とし、期間中に出品された場合は削除等の対応を行います」と説明していた。