東京株式（前引け）＝続伸、上下に不安定な値動きも半導体関連が牽引 東京株式（前引け）＝続伸、上下に不安定な値動きも半導体関連が牽引

３０日前引けの日経平均株価は前営業日比６４８円７１銭高の７万０１１６円８２銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億１０６１万株、売買代金概算は４兆７３８７億円。値上がり銘柄数は５５９、対して値下がり銘柄数は９５４、変わらずは４６銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は上下に不安定な値動きとなり、日経平均がプラス圏とマイナス圏を往来した。朝方は買い優勢でスタートし、一時１０００円を超える上昇を示したが続かず、その後は急速に値を消した。しかし、マイナス圏に沈んだところで買い直され再浮上、前引けは６５０円近い上昇で着地している。前日の米国株市場で半導体関連を中心にハイテク株が買われたことで、その流れを引き継いだ。海外投資家による先物買いを通じ、裁定買いによる浮揚力も加わった。ただ、個別株に目を向けると値下がり銘柄数が多く、全体の約６割を占めている。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が堅調、太陽誘電＜6976＞が商いを伴い値を飛ばした。東京エレクトロン＜8035＞の上げ足も強い。フジクラ＜5803＞、村田製作所＜6981＞も上昇した。ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス＜５４６Ａ．Ｔ＞がストップ高に買われ、サンケン電気＜6707＞も急速に切り返した。日清紡ホールディングス＜3105＞も物色人気。ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞も上値を追った。半面、ＪＸ金属＜5016＞が軟調、トヨタ自動車＜7203＞も下値を探った。ファーストリテイリング＜9983＞が安く、任天堂＜7974＞も冴えない。日東紡績＜3110＞が値下がり率トップ、宮越ホールディングス＜6620＞、東洋エンジニアリング＜6330＞も大きく下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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