思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて「【友達ゼロ・不登校】『人生がつらい』と言い出した子供を母親はどう支えればいいのか？」と題した動画を公開した。動画では、学校で孤立し「人生がつらい」と悩む子どもに対して、親がどのようにサポートすべきかを解説している。



今回は「友達がおらず、人生が辛いとこぼす小学6年生の息子」を持つ親からの相談を取り上げた。相談者によると、担任に相談しても「6年生ともなると先生が入るとよくない」と言われ、学校に頼れず途方に暮れているという。



これに対し、元中学校教師でもある道山氏は「6年生になると先生が入るのがよくないというのは嘘だ」と断言。中学生であっても、教師が間に入って関係を修復したり、新しい友達を作るサポートをしたりすることは十分可能だと語る。担任が面倒に感じているか、実力がないことが原因であると推測し、まずは学年主任など「別の先生に相談すること」を提案した。



さらに、クラスの人数が少なく、同性で気が合う子がいないケースもあると指摘。「どれだけ腕のいい先生でも、なかなか子どもに友達を作ってあげるのは難しかったりする」と述べ、学校外で友達を見つけるアプローチを推奨した。具体的には、習い事を始める、親の友人の子どもと遊ばせる、親子で好きなアーティストのライブに参加して趣味が合う人を探すといった方法を紹介している。



また、すぐに同年代の友達を作るのが難しい場合は、先生に昼休みの話し相手になってもらうなど「大人が友達になる」期間を設けることも重要だとアドバイスした。子どもが孤立して不登校に発展してしまう前に、大人たちが連携して子どもの居場所を作り、心に寄り添うことの大切さを説く内容となっている。



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