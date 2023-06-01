【今日の献立】2026年6月30日(火)「イカのオイスター焼きそば」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イカのオイスター焼きそば」 「小松菜とさつま揚げのからし和え」 「レンジゴボウのサラダ」 の全3品。
メインは子供も大好き焼きそば！ 電子レンジで作るサラダを添えて。
【主食】イカのオイスター焼きそば
オイスターソースのコクと香りがイカとよく合います。しっかり炒めるのがおいしさの秘訣。
調理時間：15分
カロリー：451Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
イカ 1~2ハイ キャベツ 1/8個
玉ネギ 1/4個
ニンジン 1/6本 ピーマン 1~2個
＜調味料＞
酒 小さじ2
オイスターソース 大さじ1~1.5
砂糖 小さじ1.5
しょうゆ 小さじ2
鶏ガラスープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ1
かつお節 3~5g
キャベツはザク切りにする。玉ネギは縦薄切りにする。ニンジンは皮をむき、半月切りにする。ピーマンはヘタを取って縦細切りにし、長い場合は半分に切る。
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れて中火で熱し、中華そばを加えて焼き色をつけるように炒める。
3. (2)に(1)を戻し入れ、＜調味料＞の材料を加えてさらに炒める。全体に炒められたら器に盛り、かつお節をかける。
【副菜】小松菜とさつま揚げのからし和え
練りからしをきかせた大人味の一品。
調理時間：10分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
さつま揚げ 3~4枚
＜和えダレ＞
練りからし 小さじ1/3~1/2
だししょうゆ 大さじ1
【副菜】レンジゴボウのサラダ
電子レンジを使って作るサラダです。スイートチリソースを使ったエスニック味。
調理時間：10分
カロリー：218Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
レタス 1/4個
ゆで卵 2個
スイートチリソース 小さじ2
マヨネーズ 大さじ1
2. (1)の粗熱が取れたら、ハムを加えてスイートチリソースとマヨネーズで和え、レタス、ゆで卵と共に器に盛り合わせる。
メインは子供も大好き焼きそば！ 電子レンジで作るサラダを添えて。
【主食】イカのオイスター焼きそば
オイスターソースのコクと香りがイカとよく合います。しっかり炒めるのがおいしさの秘訣。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：451Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）中華そば (蒸し)2玉
イカ 1~2ハイ キャベツ 1/8個
玉ネギ 1/4個
ニンジン 1/6本 ピーマン 1~2個
＜調味料＞
酒 小さじ2
オイスターソース 大さじ1~1.5
砂糖 小さじ1.5
しょうゆ 小さじ2
鶏ガラスープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ1
かつお節 3~5g
【下準備】中華そばは耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで1〜2分加熱する。イカは足を胴から引き抜く。胴はエンペラをはずして、胴の中にある軟骨は抜き取り、切り開いてきれいに洗い、食べやすい大きさに切る。足は目の下で切り離し、足先を切り落として2本ずつに切り分ける。エンペラは、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
キャベツはザク切りにする。玉ネギは縦薄切りにする。ニンジンは皮をむき、半月切りにする。ピーマンはヘタを取って縦細切りにし、長い場合は半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油の半量を中火で熱し、イカ、キャベツ、玉ネギ、ニンジン、ピーマンを炒め、塩コショウをしていったん取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れて中火で熱し、中華そばを加えて焼き色をつけるように炒める。
©Eレシピ
3. (2)に(1)を戻し入れ、＜調味料＞の材料を加えてさらに炒める。全体に炒められたら器に盛り、かつお節をかける。
©Eレシピ
【副菜】小松菜とさつま揚げのからし和え
練りからしをきかせた大人味の一品。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）小松菜 1/2束
さつま揚げ 3~4枚
＜和えダレ＞
練りからし 小さじ1/3~1/2
だししょうゆ 大さじ1
【下準備】小松菜は熱湯でゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞って長さ4cmに切る。さつま揚げは薄切りにする。ボウルで＜和えダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜和えダレ＞のボウルに小松菜、さつま揚げを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】レンジゴボウのサラダ
電子レンジを使って作るサラダです。スイートチリソースを使ったエスニック味。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：218Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ゴボウ 1/2本 ニンジン 1/2本 ハム 2~3枚
レタス 1/4個
ゆで卵 2個
スイートチリソース 小さじ2
マヨネーズ 大さじ1
【下準備】ゴボウはタワシできれいに水洗いし、厚さ5mmの斜め切りにし、さらに棒状に切る。サッと水に放ち、水気をきる。ニンジンは皮をむき、ゴボウと同様に切る。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。ゆで卵は殻をむき、食べやすい大きさに切る。
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【作り方】1. ゴボウとニンジンはそれぞれボウルに入れ、ラップをして電子レンジで1〜2分加熱する。
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2. (1)の粗熱が取れたら、ハムを加えてスイートチリソースとマヨネーズで和え、レタス、ゆで卵と共に器に盛り合わせる。
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